محايل 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأطلقت مدارس التعليم بمحايل عسير مبادرة لإيصال الكتب الدراسية للطلاب والطالبات إلى منازلهم, حرصًا منها على تسخير الجهود لخدمة طلاب المحافظة والمراكز والهجر الصغيرة في ظل ظروف التعلم عن بعد .وتأتي تلك المبادرة التي بدأتها مدارس المنطقة ، ضمن الإجراءات التكاملية بين المجتمع التعليمي وأولياء الأمور والأسر، وتفعيلاً للروابط بين المدرسة والمنزل، الأمر الذي تسعى لتعزيزه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير , واستمرارية وجوده، وفقًا للظروف الاستثنائية لطبيعة الدراسة عن بعد، وهو ما تستهدفه سياسة التعليم على مستوى المملكة .وقام قادة بعض المدارس في عدد من مراكز وهجر المحافظة ، بالتوجّه لمنازل أولياء أمور الطلاب ، وتسليمهم المقررات الدراسية لأبنائهم ، بعد استيفاء جميع متطلبات العمل الاحترازي والوقائي من كورونا.وأكد مدير تعليم محايل عسير منصور عبدالله ال شريم أن وزارة التعليم أولت اهتماماً كبيراً بالطلاب والطالبات ، وهيأت لهم الكثير من المتطلبات الحيوية والعلمية لدعم مسيرتهم وإرساء دعائم مستقبل حياتهم عبر التنوع العلمي والإثرائي، وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا لهذا الاهتمام الكبير .// انتهى //15:15ت م0127