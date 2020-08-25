حائل 6 محرم 1442هـ الموافق 25 أغسطس 2020م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، ممثلاً بوحدة التوعية العلمية والفكرية مساء غد، عدداً من الكلمات الإرشادية والتوعوية بعنوان (يوم عاشوراء وفضل صيامه)، والتي يلقيها مجموعة من المشايخ والدعاة في عدد من جوامع ومساجد مدينة حائل، وذلك ضمن برنامج مساجدنا آمنة (بنسخته السادسة).وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الشيخ عبد الله بن محمد المجماج أن هذه الكلمات تأتي في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لتبصير الناس بأمور دينهم .// انتهى //15:16ت م0128