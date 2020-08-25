المنامة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,373.84 نقطة بارتفاع قدره 8.30 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 618.68 نقطة بانخفاض قدره 3.49 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة أربعة ملايين و608 آلاف و962 سهما بقيمة إجمالية قدرها 787 ألفا و471 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 96 صفقة.// انتهى //15:23ت م0131