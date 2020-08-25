تبوك 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تعازيه ومواساته في وفاة مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس عبدالرحمن حنس العتيبي .وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جانبه أعرب شقيق الفقيد العميد متقاعد محمد حنس العتيبي -باسمه ونيابة عن أسرة الفقيد- عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء، وأن يجعلها في ميزان حسناته .// انتهى //15:53ت م0137