اجتماعي / سمو أمير منطقة تبوك يعزّي في وفاة مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة
الثلاثاء 1442/1/6 هـ الموافق 2020/08/25 م واس
تبوك 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تعازيه ومواساته في وفاة مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس عبدالرحمن حنس العتيبي .
وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جانبه أعرب شقيق الفقيد العميد متقاعد محمد حنس العتيبي -باسمه ونيابة عن أسرة الفقيد- عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء، وأن يجعلها في ميزان حسناته .
// انتهى //
15:53ت م
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