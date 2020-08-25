الباحة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسواصل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل أمس زيارته التفقدية لأمانة المنطقة الباحة, حيث وقف على سير الأعمال في الكثير من المشروعات التي تنفذها الأمانة حالياً.واستهل معاليه زيارته باجتماع عقده في مقر الأمانة بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط وقيادات ومسؤولي الأمانة ورؤساء البلديات, حيث استمع إلى شرح مفصل حول جميع المشروعات التي نفذتها الأمانة والمنفذة حالياً.وتفقّد الحقيل مشروع متنزه السكران، واطلع على المراحل المنجزة والمتبقية، ثمّ تجول في متنزه رغدان ووقف على موقع عربات الأطعمة المتنقلة "food truck" وموقع الأسر المنتجة ومراحل تطوير المتنزه، كما زار متنزه الأمير حسام واطلع على المرافق العامة بالمتنزه والمراحل المتبقية من تطويره.وتابع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية جولته الميدانية بزيارة إلى الطريق الدائري لمدينة الباحة أحد أهم المشاريع التنموية في المنطقة الذي يبلغ طوله (46) كيلومتراً، كما زار حديقة البرج بمحافظة المندق التي استوحيت تصاميمها من طبيعة المحافظة، وأشاد بما تحتويه من طبيعة وموقع إستراتيجي.واجتمع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بمقر مركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات بأعضاء المجلس البلدي لمنطقة الباحة والمستثمرين, حيث نوقشت احتياجات المنطقة من المشروعات والخدمات البلدية والترفيهية، إلى جانب بحث أهم العوائق والتحديات التي تواجه القطاع البلدي بالمنطقة، مشددًا على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين للتنمية وتحسين الخدمات البلدية الأساسية.من جهته أوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن زيارة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية للمنطقة شملت القرية التراثية في مراوة، المتضمنة مسرحا مكشوفا يتسع لقرابة 5 آلاف شخص, لافتاً النظر إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات هذا المسرح بنسبة 100% , كما تحتوي على مشاريع استثمارية ستُطرح ضمن الموقع، وهي عبارة عن فنادق و(موتيلات) ومواقع تراثية ومتاحف ومعارض ونُزل فندقية.وأوضح أمين الباحة أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية اختتم جولته التفقدية لمنطقة الباحة بزيارة إلى مشروع متنزه الأمير محمد بن سعود على طريق العقيق الذي نسبة تنفيذه 90% ويتوقع أن يكون من أبرز المناطق الترفيهية لأهالي مدينة الباحة والقرى المجاورة لها, كما زار معاليه مشروع الباحة مول الاستثماري الذي يعد ضمن أكبر مشاريع الأسواق المغلقة في المناطق الجنوبية، والذي يتضمن صالات (سينما) ومجموعة مطاعم وأماكن ألعاب للأطفال.15:59ت م0139