محايل 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسالتقى محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي في مكتبه اليوم، مدير تعليم المحافظة منصور بن عبدالله آل شريم .واطّلع المحافظ على الخطط والآليات والبرامج التي تُنفّذ لانطلاقة العام الدراسي 1442هـ بدعم من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات عن بعد وسلامة الكادر التعليمي بجميع مدارس المحافظة .وأثنى البناوي على الجهود التي يقوم بها التعليم للرفع من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات عن بعد.من جهته نوه مدير التعليم , بمتابعة المحافظ الدائمة للعملية التعليمية وتذليل الصعوبات والمعوقات كافة التي تعترض سير العملية التعليمية بالمحافظة، وفق توجيهات وتطلعات سمو أمير منطقة عسير .// انتهى //16:03ت م0140