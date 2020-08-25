الدمام 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية في دورتها السادسة عن أسماء لجان التحكيم في مسابقات المهرجان، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر المقبل .ويسعى المهرجان لضمان تحقيق أهدافه الرئيسية والمتمثلة في دعم المواهب الوطنية المتخصصة في المجال السينمائي، وتشجيع صناعة الأفلام السعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة .كما أُعلن عن ورشتين تدريبيتين هما: من الفكرة إلى القصة، وموسيقا الفيلم، ويمكن التسجيل فيهما من خلال موقع المهرجان: https://www.saudifilmfestival.org/ .// انتهى //16:04ت م0142