أبها 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة لرصد عدد من التعديات على أراض بمحافظة النماص .وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير المُكلّف سـلـطان الأحـمري أنه وفقاً للأوامر والقرارات والتعليمات القاضية بالمحافظة على الأراضي العامة ومنع التعدي عليها وإزالة أي إحداثات تقع فيها فقد رُصدت تعديات على الشريط السياحي بمحافظة النماص شمال مدينة أبها، وبتوجيه من سمو أمير منطقة عسير شُكِّلت لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة للشخوص إلى تلك التعديات ومعاينتها وحصرها، وبعد التأكد من حقيقتها بالاستعانة بالمصورات الجوية السابقة وغيرها من القرائن، صدر توجيه سموه بإزالة جميع التعديات التي ثبت عدم وجود مستمسك شرعي لمن يدعي بها، وإحالة المسؤولين والمتسببين في وجود تلك التعديات إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاتخاذ المقتضى النظامي بحقهم بحكم الاختصاص.وأضاف : نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة ولأهمية تطوير تلك المواقع وإقامة المشروعات التنموية الجديدة في المحافظة ، فقد وجه سموه بإعداد مخطط تنظيمي مميز للشريط السياحي بمحافظة النماص من قبل هيئة تطوير منطقة عسير وأمانة المنطقة، ليبقى واجهة سياحية بالمحافظة يحتضن متنزهات وأماكن عامة للزوار يتوفر فيها جميع الخدمات ، كذلك وجه سموه بإعادة دراسة المواقع المخصصة للإدارات الحكومية في الشريط السياحي وإمكانية تعويض الإدارات بمواقع بديلة في المحافظة.وأهابت إمارة منطقة عسير بجميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة على الأراضي العامة، وحماية الغطاء النباتي والغابات من أي تعدٍ، التي تعد ثروة طبيعية تاريخية فريدة للمنطقة، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تعدٍ على الأراضي العامة، أو أي إضرار بالبيئة وغابات المنطقة، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة وتطبيق النظام بحقه.// انتهى //16:05ت م0143