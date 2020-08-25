الرياض 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسالتحق 24.609 طلاب وطالبات من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) في المنصة الدراسية (عن بٌعد) التي أطلقتها وزارة التعليم تماشياً مع الوضع الراهن لأزمة جائحة كورونا، وذلك في جميع المراحل الدراسية ( ابتدائي ، متوسط ، ثانوي ، دبلومات ، المرحلة الجامعية والدراسات العليا )، حيث بدأت "إنسان" الاستعدادات مبكراً واتخذت كافة التدابير اللازمة لمواصلة الأبناء دراستهم عن بعد دون انقطاع.وأشارت جمعية "إنسان" إلى أنها أطلقت 4 مبادرات خلال أزمة جائحة كورونا منذ بدايتها منتصف شهر مارس للعام الحالي، ومن ضمنها مبادرة "كمّل تعليمك" التي تعني بمساندة الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الجمعية في جميع مراحل التعليم لاستمرار تعليمهم دون انقطاع،حيث تهدف المبادرة إلى تمكين الأبناء من إكمال تعليمهم عن طريق منظومة التعليم عن بعد، وتعزيز قدرات الأيتام التعليمية وتطوير مهاراتهم من خلال دورات تدريبية وتطويرية .يذكر أن الجمعية أولت الجانب التعليمي أهمية قصوى، لما للتعليم من دور أساسي في التمهيد لمستقبل واعد للطلاب من الجنسين، وتعمل الجمعية وفق استراتيجية تعليمية بناءة تراعي فيها أدق التفاصيل المتعلقة بالناحية التعليمية، حيث تضمنت المبادرة توفير أجهزة لاب توب، وأجهزة لوحية مع شرائح بيانات "إنترنت" لكل أسرة وتم توزيع 4 آلاف جهاز كمبيوتر وأجهزة لوحية، وما يقارب 22 ألف شريحة بيانات (إنترنت مفتوح) للأسر، وسيستمر التوزيع حتى تكتمل لجميع الأسر التي ترعاهم الجمعية.وتهيء الجمعية سنوياً من خلال برنامج الرعاية التعليمية جميع المتطلبات الدراسية ، وتنفق سنويا أكثر من 4 ملايين ريال لتأمين الحقيبة المدرسية لشراء الأدوات والمستلزمات الدراسية لأبنائها الطلبة والطالبات، وذلك من خلال إيداع المبلغ المخصص في البطاقات الإلكترونية التي تصرف للأسر، كما تشتمل الرعاية التعليمية في "إنسان" على توفير وسائل المواصلات، وإلحاق الطلاب والطالبات بالجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاجها سوق العمل، إضافة إلى متابعة الأبناء دراسياً وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية ، وتذليل كافة الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي والابتعاث الخارجي.// انتهى //16:07ت م0144