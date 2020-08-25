أبها 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسنفذت كلية الطب بجامعة الملك خالد ممثلة في نادي الطب والإبداع ، دورة تأهيلية للسنوات السريرية عن بعد تحت عنوان (Pre-Clinical Course 2020)، وذلك بهدف تأهيل الطلاب المقبلين على السنوات السريرية في كلية الطب، والتي استمرت لمدة 10 أيام خلال الفترة 15 – 24 من شهر أغسطس 2020.وشملت الدورة تعريف الطلاب والطالبات بالسنوات السريرية وتهيئتهم لها، بالإضافة إلى تعليمهم أخلاقيات الطبيب وأساسيات قراءة الأشعة الطبية، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المستفيدين منها 239 طالبا وطالبة.وأوضح عميد كلية الطب الدكتور سليمان الحميد أن الدورة تأتي في نسختها الخامسة، والتي تتكون من قسمين نظري وعملي، لافتًا إلى أن من أبرز ما تتناوله وتركز عليه هذه الدورة يتمثل في تعليم الطلاب والطالبات أبرز المهارات المطلوبة لأخذ التاريخ المرضي من المريض في أبرز الأعراض التي يشكو منها المرضى في الجهاز الدوري الدموي، والتنفسي، والهضمي، والعصبي، والغدد الصماء، والروماتيزم.// انتهى //16:12ت م0146