تبوك 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك ممثلةً بالفرع النسوي غداً محاضرة توعوية بعنوان " التوازن النفسي في الأسرة المسلمة " عبر البث المباشر لقناة الجمعية.وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرنامج التوعوي "استقرار" الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بتبوك، ويستمر لمدة ثلاثة أيام , ويهدف إلى نشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهن بأمور الدين وما ينفع الأسرة المسلمة.// انتهى //16:22ت م0150