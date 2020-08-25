القاهرة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية قابلتها عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية .وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مليار جنيه ليبلغ مستوى 628 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 24ر0% ليبلغ مستوى 62ر11461 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 08ر0% ليبلغ مستوى 46ر1755 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 04ر0% ليبلغ مستوى 11ر2656 نقطة.// انتهى //17:06ت م0161