نجران 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واستنطلق غداً، انتخابات مجلس الإدارة الجديد للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، في دورتها العاشرة، وتستمر يومين.وأوضح أمين عام الغرفة محمد حسين قحيفه، أن الغرفة أنهت الاستعدادات كافة لعقد انتخابات مجلس الإدارة الجديد الذي سيستمر لمدة أربع سنوات خلال الفترة من 1442 – 1446هـ، بإشراف مباشر من لجنة الإشراف على الانتخابات من وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية، مشيراً إلى أن الغرفة قامت بنشر التعليمات والاشتراطات لكل من يرغب في انتخاب أحد المرشحين، من خلال قنواتها الرسمية، مبيناً أن التصويت سيكون من خلال الموقع المخصص من وزارة التجارة لانتخابات الغرف السعودية.//انتهى//17:07ت م0162