رفحاء 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأودعت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية اليوم قيمة الكفالة النقدية والعينية في حسابات الأيتام المشمولين برعايتها.وأوضحت الجمعية أن إجمالي قيمة الكفالة العينية والنقدية التي قدمتها الجمعية للمستفيدين لشهر أغسطس لعام 2020م بلغت 239.100 ريال، مؤكدة حرصها على إيداع المبالغ بشكل منتظم لتلمس احتياجات المستفيدين.وقدمت الشكر لكل من أسهم في دعمها من رجال الأعمال والمحسنين وأهل الخير، داعيةً المولى عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتهم.// انتهى //17:08ت م0164