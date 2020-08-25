ينبع 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسالتقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه في المحافظة اليوم بمدير إدارة التعليم بالمحافظة المعين سليم بن عبيان الجهني.ورحب المحافظ بالجهني وهنأه على الثقة بتعيينه مديرًا للتعليم بالمحافظة, متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله.وحث السحيمي مدير التعليم على بذل الجهود كافة ليصل التعليم إلى تطلعات ولاة الأمر بما يحقق المصلحة العامة وبما يخدم قطاع التعليم بالمحافظة والمراكز التابعة لها لإكمال المسيرة التعليمية, مؤكدا على الدور التكاملي بين المحافظة والتعليم بوصفه العمود الفقري لنجاح أي عمل للمنظومة القيادية ولكون التعليم من أكبر وأهم القطاعات التي تستهدف بناء المجتمع.فيما شكر الجهني محافظ ينبع على حسن الاستقبال وتوجيهاته ودعمه وتشجيعه لمنسوبي التعليم بالمحافظة, مؤكدا بذله كل الجهد لخدمة الدين والملك والوطن.// انتهى //17:09ت م0165