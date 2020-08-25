مكة المكرمة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطالبات اليوم، دورة تدريبية بعنوان " قيادة التطوع في ضوء عن بعد" .واستهدفت الدورة 65 تربوية من رائدات النشاط ومنسقات العمل التطوعي، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي عن بعد، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في نفوس المتطوعين، وتوضيح مفهوم العمل التطوعي وفوائده.فيما تمثلت محاور الدورة في توضيح مفهوم التطوع، وبيان فوائد التطوع، واستعراض مجالاته، وتسليط الضوء على اتجاهات الشباب السعودي في العمل التطوعي، والإشارة إلى معوقات العمل التطوعي.// انتهى //17:09ت م0166