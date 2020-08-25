طرابلس 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 من اغسطس 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 16 حالة شفاء و4 حالات وفاة .وذكر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان أنه فُحصت 2388 عينة للكشف عن الفيروس ، ونتجت عنها سلبية 2116 عينة، وإيجابية 272 عينة، موزعة بواقع 150 حالة جديدة و122 حالة لمخالطين، إضافة إلى تسجيل 16 حالة شفاء وأربع حالات وفاة.وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغت 11 ألفًا و281 حالة، منها 9966 نشطة، و1112 متعافٍ، و203 حالات وفاة، منذ بدء انتشار المرض في البلاد مارس الماضي.// انتهى //17:10ت م0168