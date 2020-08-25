اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع
الثلاثاء 1442/1/6 هـ الموافق 2020/08/25 م واس
بيروت 6 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.72%، أي ما يعادل 5 نقاط ، ليغلق عند مستوى 591.42 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 78 ألفاً و828 سهماً، بقيمة 585 ألفا و55 دولارا، نفّذت من خلال 37 صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و142 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و186 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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17:11ت م
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