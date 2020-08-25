بيروت 6 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.72%، أي ما يعادل 5 نقاط ، ليغلق عند مستوى 591.42 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 78 ألفاً و828 سهماً، بقيمة 585 ألفا و55 دولارا، نفّذت من خلال 37 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و142 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و186 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى//17:11ت م0169