عمّان 06 محرم 1442هـ الموافق 25 اغسطس 2020م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي - كلٌّ على حدة - .وجرى خلال لقاء العاهل الأردني والرئيس المصري بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين ، إضافة إلى بحث آخر التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وملف محاربة الإرهاب ، وآليات التعاون والتنسيق بهدف الحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .من جانب آخر بحث العاهل الأردني خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي علاقات التعاون التي تجمع الأردن والعراق، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب.// انتهى//17:18ت م0170