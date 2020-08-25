بغداد 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 211947 إصابة .وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 77 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6596, فيما سُجّلت 3372 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 153761حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في العراق إلى هذا اليوم 51590, منهم 574 في العناية المركزة.// انتهى //17:19ت م0171