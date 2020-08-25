نجران 06 محرم 1442هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسالتقى أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان في مقر الأمانة اليوم برئيس المجلس البلدي في المنطقة علي بن صالح قميش ونائبه مانع ريمان وأمين المجلس حمد نقطان .واستعرض اللقاء استعدادات الأمانة حيال المهام التي أوكلت إليها بعد أن أصبحت الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني ضمن مسؤولياتها.كما نوقش عدد من الموضوعات المشتركة بين الأمانة والمجلس البلدي .//انتهى//17:37ت م0177