أملج 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واستواصل بلدية محافظة أملج جهودها الميدانية في معالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة المتمثلة في الأحواش والغرف والهناجر الواقعة على الطريق الدولي وفي مداخل المحافظة .وأوضحت البلدية أنها قامت اليوم بإزالة الأحواش والغرف والهناجر والسواتر الترابية التي تقع في مدخل المحافظة الشمالي على الطريق الدولي أملج - الوجه .وأفادت أنها أنذرت أصحاب هذه المواقع في وقت سابق وطلبت تحسينها أو إزالتها ، وبعد انتهاء المدة المحددة بدأت البلدية بإزالة المخالف منها في إطار مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .// انتهى//17:40ت م0178