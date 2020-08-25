عام / بلدية أملج تواصل جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة
الثلاثاء 1442/1/6 هـ الموافق 2020/08/25 م واس
أملج 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس
تواصل بلدية محافظة أملج جهودها الميدانية في معالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة المتمثلة في الأحواش والغرف والهناجر الواقعة على الطريق الدولي وفي مداخل المحافظة .
وأوضحت البلدية أنها قامت اليوم بإزالة الأحواش والغرف والهناجر والسواتر الترابية التي تقع في مدخل المحافظة الشمالي على الطريق الدولي أملج - الوجه .
وأفادت أنها أنذرت أصحاب هذه المواقع في وقت سابق وطلبت تحسينها أو إزالتها ، وبعد انتهاء المدة المحددة بدأت البلدية بإزالة المخالف منها في إطار مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .
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17:40ت م
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