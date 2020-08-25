عمّان 06 محرم 1442هـ الموافق 25 اغسطس 2020م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1716 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن حالات إلاصابة الجديدة تعود ل14 أردنيا قادمين من الخارج، و63 حالة محلية سُجلت في العاصمة عمّان ومدينتي الزرقاء ومعان، مشيرة إلى تسجل 9 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1339 حالة .// انتهى //18:33ت م0183