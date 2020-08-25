سيهات 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأطلقت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية مبادرة "قبس" لتوفير حواسيب آلية للمستفيدين من المحتاجين والأيتام مع إقرار وزارة التعليم الدراسة عن بُعد .وأوضح المدير التنفيذي لجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية حبيب محيف أن القيمة التقديرية للمبادرة 700,000 ريال (كلفة 350 جهاز حاسب آلي)، ستستفيد منها 85 أسرة من أسر الأيتام، و 265 أسرة من البرنامج العام الذي يغطي احتياجات المستفيدين من الأيتام والمحتاجين.وأشار إلى أن المبادرة تأتي تماشياً مع الأوضاع الراهنة، خاصة أن الجمعية اعتادت على دعم المتطلبات التعليمية للمستفيدين سنوياً بتوفير الحقيبة المدرسية والزي المدرسي والخدمات الأخرى.من جهته أكد رئيس لجنة رعاية أسر الأيتام أيوب الكبيش أن الاستعداد للمبادرة لمواكبة قرار الدراسة بدأ قبل أكثر من شهرين بتحديث بيانات الأسر ومعلومات الطلاب والطالبات، ولحصر وتقدير الأجهزة المطلوبة، كما عُمل استبيان إلكتروني أُعد لهذا الغرض، إذ تم من خلاله الحصول على الأعداد الفعلية المطلوبة للأسر المستفيدة، وتقدير عدد الأجهزة المطلوبة، حيث يتم إعدادها بالبرامج الداعمة لتسليمها إلى الأسر المعنية بهدف التخفيف عنها ، وضمان عدم تأثر التحصيل الدراسي للطلبة.// انتهى //18:46ت م0184