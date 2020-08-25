رام الله 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بوزير الخارجية البريطاني دومنيك راب.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس رحب بالمسؤول البريطاني في فلسطين، مقدراً أهمية الزيارة في هذه الظروف المعقدة، حيث ما زالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، في مخالفة للشرعية الدولية، وتمارس نشاطاتها الاستيطانية، ولم تتخلَّ عن خططها للضم، وهي الممارسات التي تدمر ما تبقى من عملية السلام.وأضاف : إننا نجدد التأكيد على أنه لن يكون هناك سلام وأمن واستقرار في منطقتنا دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وحصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله في دولته ذات السيادة على حدود العام 1967.//انتهى//18:50ت م0186