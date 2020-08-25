الدوادمي 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسينظم بنك التنمية الاجتماعية بمحافظة الدوادمي غداً دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "مهارات الادخار الشخصي" للجنسين يقدمها المدرب عيسى الروقي، وذلك عبر برنامج (التيمز) في تمام الساعة الواحدة ظهراً.وتتناول الدورة عدة محاور منها: نبذة تعريفية عن بنك التنمية الاجتماعية، وما هو الادخار، وأنواع الادخار، وما بعد الادخار، والتخطيط المالي.وتأتي هذه الدورة ضمن خطط البنك في رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة الادخار لدى أفراد المجتمع.// انتهى //19:04ت م0188