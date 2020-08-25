لندن 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسالتقى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم خلال زيارة رسمية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، برئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.وناقش الجانبان خلال اللقاء التزام المملكة المتحدة تجاه حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس حدود عام 1967، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية نتيجة فيروس كورونا المستجد ، ودعم المملكة المتحدة للتنمية وتحقيق السلام.// انتهى //21:21ت م0220