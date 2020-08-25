الرياض 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واستمكّن ضمك من تحقيق انتصار مهم أمام ضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف ضمك الأول عن طريق إميليو زيلايا في الدقيقة 24، وفي الدقيقة 38 يعود من جديد إيميليو من إضافة الهدف الثاني لضمك، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم ضمك بهدفين دون رد.وفرض الأهلي سيطرته مع بداية شوط المباراة الثاني بحثاً عن هدف التقليص، لينجح السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 60.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ضمك إلى النقطة 28 في المركز 14، ويتجمّد رصيد الأهلي عند النقطة 46 في المركز الـ 3.// انتهى //21:27ت م0222