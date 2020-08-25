أبوظبي 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م الإماراتيةتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزّز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين, كما ناقش الجانبان خلال الاتصال العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //21:38ت م0227