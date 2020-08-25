عرعر 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واستنظّم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عرعر‬ اليوم برنامج ‫المحاضرات الوعظية بعنوان "يوم ‫عاشوراء وفضل صيامه " الذي يستمر يومين ‏وذلك عقب صلاة العشاء، وتقام المحاضرات في كل من مسجد أحمد بن حنبل بحي الناصرية، ومسجد الزبير بن العوام بحي العزيزية، ومسجد أم منصور اللميع بحي الروابي، بالإضافة إلى مسجد حي المباركية بعرعر .وتأتي هذه المحاضرات الوعظية ضمن برامج ومناشط الجمعية لتبصير الناس وحثّهم على الاستفادة من مواسم الخيرات.21:49ت م0230