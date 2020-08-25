جيزان 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان اليوم، جميع الاستعدادات والتجهيزات والإجراءات الوقائية لاستقبال المتدربين لبدء التدريب للعام التدريبي الجديد .وأكد مدير عام التدريب التقني بجازان المهندس فوزي رضوان ، ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية كافة من أجل توفير بيئة تدريبية آمنة استعداداً لعودة منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني بالمنشآت التدريبية في الفصل التدريبي الأول ، مشدداً على قيادات المنشآت التدريبية بالمنطقة بتفعيل دور لجنة إدارة الأزمات والكوارث بكل منشأة في ظل استمرار جائحة كورونا ، تنفيذاً لتوجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ، وتفعيلًا للدليل الإرشادي لعودة تدريب آمن .يذكر أن المنشآت التدريبية بالمنطقة أنهت إعداد الجداول التدريبية على أن تكون المقررات النظرية تدريباً "عن بعد" ، والمقررات العملية تدريباً مباشراً بالحضور داخل الورش والمعامل بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية وفق الإجراءات الاحترازية و التدابير اللازمة.//انتهى //21:52ت م0231