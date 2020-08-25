المنامة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي .وأفادت وكالة أنباء البحرين أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الرّاسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وبحثّ آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:16ت م0233