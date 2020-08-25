واشنطن 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 33,076 إصابة مؤكدة و 394 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,715,567 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 176,617 حالة وفاة.// انتهى //22:16ت م0234