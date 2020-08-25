عام / بلدية الخرج تتأهب لدرء مخاطر السيول عن مدينة السيح
الثلاثاء 1442/1/6 هـ الموافق 2020/08/25 م واس
السيح 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس
شرعت بلدية الخرج هذا الأسبوع في أعمال نظافة وصيانة مجاري تصريف السيول في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى المجاورة لها ، تأهباً لموسم الأمطار المتوقع هطولها خلال الفترة المقبلة.
وتركزت أعمال فرق إدارة التشغيل والصيانة وفرق إدارة النظافة في الأماكن الحيوية بمدينة السيح التي تتراكم فيها مياه الأمطار والمواقع المنخفضة في بعض الأحياء السكنية والمنطقة المركزية لوسط المدينة ، التي تتجمع فيها المياه وتعيق حركة السير ، إضافة إلى تنظيف مجاري السيول والأودية المحيطة بالمدينة لدرء مخاطر الأمطار والسيول.
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