عام / بلدية الخرج تتأهب لدرء مخاطر السيول عن مدينة السيح

الثلاثاء 1442/1/6 هـ الموافق 2020/08/25 م واس
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السيح 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس
‏شرعت بلدية الخرج هذا الأسبوع في أعمال نظافة وصيانة مجاري تصريف السيول في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى المجاورة لها ، تأهباً لموسم الأمطار المتوقع هطولها خلال الفترة المقبلة.
‏وتركزت أعمال فرق إدارة التشغيل والصيانة وفرق إدارة النظافة في الأماكن الحيوية بمدينة السيح التي تتراكم فيها مياه الأمطار والمواقع المنخفضة في بعض الأحياء السكنية والمنطقة المركزية لوسط المدينة ، التي تتجمع فيها المياه وتعيق حركة السير ، إضافة إلى تنظيف مجاري السيول والأودية المحيطة بالمدينة لدرء مخاطر الأمطار والسيول.
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22:33ت م
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