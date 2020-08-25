السيح 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس‏شرعت بلدية الخرج هذا الأسبوع في أعمال نظافة وصيانة مجاري تصريف السيول في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى المجاورة لها ، تأهباً لموسم الأمطار المتوقع هطولها خلال الفترة المقبلة.‏وتركزت أعمال فرق إدارة التشغيل والصيانة وفرق إدارة النظافة في الأماكن الحيوية بمدينة السيح التي تتراكم فيها مياه الأمطار والمواقع المنخفضة في بعض الأحياء السكنية والمنطقة المركزية لوسط المدينة ، التي تتجمع فيها المياه وتعيق حركة السير ، إضافة إلى تنظيف مجاري السيول والأودية المحيطة بالمدينة لدرء مخاطر الأمطار والسيول.// انتهى //22:33ت م0238