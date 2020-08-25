الريث 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمركز وادي عمود التابع لمحافظة الريث اليوم، توزيع 300 سلة غذائية على الأسر المتضررة من الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية .وأكّد رئيس مجلس إدارة الجمعية مسفر بن أحمد السلمي حرص الجمعية على التواصل الدائم مع المستفيدين والعمل على توفير احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها لزيادة روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من المواد الغذائية وسد حاجتهم، مثنياً في الوقت نفسه على الجهات والمؤسسات الداعمة للجمعية.// انتهى //22:33ت م0239