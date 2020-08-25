جيزان 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان يقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة وبمشاركة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة (حماية العمل الخيري من التنظيمات الإرهابية ) والتي تنطلق مساء الأربعاء السابع من شهر محرم 1441 هجرية عبر برنامج زوم وعبر منصات الفرع الرقمية ، يُشارك فيها نخبة من الدعاة والمشايخ المختصين بالعمل الخيري و ذلك بإلقاء محاضرات دعوية وندوات علمية ودورات تدريبة وورش عمل.وبيّن فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي أن هذه المبادرة تأتي من منطلق الحرص على تشجيع العمل الخيري والحث عليه، وبيان جهود المملكة منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز رحمه الله إلى هذا العهد الزاهر في حمايته وتنظيمه.وأكّد الشيخ أسامة المدخلي أن رؤية المملكة 2030 تشجع العمل الخيري وتحارب التطرف ، فجاءت المبادرة للتوعية بخطر استغلال الحزبيين وأتباع التنظيمات الإرهابيّة للعمل الخيري وذلك لتشويه هذا العمل الإحساني أمام الناس ، موضّحاً أن حمايةالأعمال الخيرية من أصحاب الفكر الضال الذين يحاولون سلب الأموال لصالحهم في ثوب الدين الذي هو براء منهم، هو ما تقوم عليه هذه الدولة وتحاربه من عهد مبكر.وقدم فضيلة الشيخ أسامه المدخلي شُكره الوافر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ولسمو نائب أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز على رعايته وتدشينه لهذه المبادرة ، و الشُكرموصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على موافقته وتوجيهه بإقامة مثل هذا البرنامج المبارك، ومتابعته الدائمة. سائلا الله العون والتوفيق وأن تؤتي هذه المبادرة الثمار اليانعة المرجوة منها.الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، والتي ستستمر لمدة 5 أيام يشارك فيها فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة بعدة دورات تدريبية وورش عمل .// انتهى //22:34ت م0241