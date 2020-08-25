الرياض 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسحقّق النصر انتصاراً كبيراً على ضيفه العدالة بستة أهدف مقابل هدف ، خلال مواجهتهما مساء اليوم على أستاذ ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ، ضمن منافسات الحولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وافتتح النصر أهدافه عند الدقيقة 14 عن طريق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله ، وفي الدقيقة 17 أضاف البرازيلي جوليانو هدف النصر الثاني ، ليضيف بعدها زميله أحمد موسى الهدف الثالث عند الدقيقة 28، وفي الدقيقة 43 عاد جوليانو ليضيف الهدف الرابع، وقبل نهاية شوط المباراة الأول أضاف عبدالرزاق حمدالله الهدف الخامس عند الدقيقة 48، وفي الشوط الثاني وقبل نهاية المباراة أضاف عبدالعزيز الدوسري الهدف السادس والأخير للنصر في المباراة وذلك عند الدقيقة 92 من عمر اللقاء، فيما سجل هدف العدالة الوحيد لاعبه انديريا عند الدقيقة 12.وبهذا الفوز يقلّص النصر الفارق النقطي بينه وبين المتصدر الهلال إلى 6 نقاط "ويصل للنقطة 57 في المركز الثاني، ويتجمّد رصيد العدالة عند النقطة 20 في المركز الـ 16 والأخير .// انتهى //22:56ت م0243