رفحاء 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسنفّذت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، برنامج تهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول 1442هـ، وذلك على مسرح الكلية، والذي يستمر لمدة 3 أيام، وسط حرص واهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المتدربين.وأوضحت الكلية، أن البرنامج يتضمن تعريف وتهيئة المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة متنوعة، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة، وأنظمة ولوائح الكلية وطرق التدريب الإلكتروني ونظام رايات والخدمات المقدمة من خلالها، بما يسهم في اكتساب المتدربين المعرفة والفهم المناسب لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته.// انتهى //22:56ت م0244