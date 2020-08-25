رفحاء 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسواصلت بلدية الشريم بمنطقة الحدود الشمالية جهودها الميدانية في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد العام، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمتمثلة في صيانة أعمدة الإنارة وتنظيف الأنجيل الصناعي، وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري، وأعمال قص وترتيب الإنجيل الطبيعي في المنتزهات والساحات، وطلاء أرصفة الشوارع، بالإضافة إلى إزالة الأنقاض والمخالفات، وذلك ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري‬ والعمل على تحسين المشهد العام.// انتهى //22:56ت م0245