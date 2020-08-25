جدة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأغلقت أمانة محافظة جدة 149 محلاً تجاريًّا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية، وذلك ضمن الحملات والجولات التي تنفذها الأمانة للتأكد من تطبيق البروتوكولات والتدابير الوقائية والتحقق من إجراءات السلامة الصحية.وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني مواصلة الفِرق الرقابية الميدانية أعمالها الرقابية الميدانية على جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة، وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن و المقيم والتأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وعدم التهاون حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة.ودعا الزهراني جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات بلدية من خلال مركز البلاغات الموحد (940)، لاتخاذ الإجراءات النظامية من أجل رفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بأمانة جدة وتطبيقها بكل حزم.// انتهى //23:25ت م0247