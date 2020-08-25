سكاكا 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسنظمت الكلية التقنية بالجوف برنامجاً لاستقبال المتدربين المستجدين بهدف تعريفهم بأنظمة الكلية و قواعد شؤون المتدربين، وشرح وتوضيح التعامل مع نظام رايات وبرنامج التدرب الإلكتروني، بالإضافة إلى شرح مرافق الكلية وخدماتها .وقام عميد الكلية علي بن سليم العبدالله خلال البرنامج بالرد على جميع استفسارات الطلبة الخاصة بالتدريب بالكلية، كما بين أنه سيُزود المتدربون المستجدون بنسخة إلكترونية من دليل المتدرب والذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهم المتدرب في بيئته التدريبية.وشاركت الأقسام التدريبية والوحدات المساندة ببرنامج الاستقبال، وذلك بوضع خطة تضمن توزيع المتدربين على فترات زمنية متباعدة، طبقا لتخصصاتهم بهدف الحفاظ على التباعد الجسدي ومنع التجمعات، والتأكيد على ارتداء الكمامة وتوفير المعقمات ، مع اتباع عدد من الإجراءات التنظيمية والاحترازية بشأن حضور المتدربين المباشر للمحاضرات العملية، مع المراجعة المستمرة و التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، بجميع مرافق الكلية بهدف الحفاظ على صحة و سلامة منسوبي الكلية و أبنائنا المتدربين.// انتهى //23:38ت م0253