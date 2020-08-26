‎الباحة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأطلق مدير الإدارة العامة للتعليم في محافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق اليوم, فعاليات التدريب على منصة مدرستي.وأوضح الدكتور الجالوق أن المنصة مورد تقني سخرته الوزارة للتعليم عن بعد، ويجب استثمارها في محاكاة الواقع التعليمي, داعيًا المتدربات إلى مد جسور التواصل البنّاء مع الأسر وتقديم الدعم النفسي والتربوي للطالبات لاستقبال عام دراسي حافل بالعطاء والأداء النوعي.وبيّن أن فعاليات التدريب تستمر يومين، و تستهدف تدريب أكثر من 2300 من شاغلات الوظائف التعليمية, ويقوم بعمليات التدريب 7 مدربات من المشرفات التربويات، بعد أن أنهين تدريبهن خلال الأسبوع الماضي من قبل الوزارة.// انتهى//00:06ت م0254