جدة 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسبدأت إدارة التعليم بمحافظة الليث اليوم، تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري لوحدة الخدمات الإرشادية بالمكاتب التعليمية في الليث، وجنوب الليث وأضم، وربوع العين، لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم، ولمساعدتهم للتغلب على مشكلات الخوف والقلق التي قد تواجههم خلال فترة التعليم عن بعد.وأوضحت إدارة تعليم الليث أن الإدارة هدفت من خلال خدمة الهاتف الاستشاري لتلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين خلال فترة التعليم عن بعد، مبينة أن فريق العمل المكوّن من عددٍ من المشرفين والمشرفات بإدارة التوجيه والإرشاد وإدارة الإشراف التربوي بالإدارة وبرنامج فطن، سيواصل أعماله للهاتف الإرشادي والاستشاري خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الـ 8 صباحاً إلى الساعة الـ 12 صباحاً.// انتهى //00:13ت م0255