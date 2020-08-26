السيح 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسدشنت مساعدة مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية للبنات شادية بنت سعيد القحطاني اليوم، البرامج التدريبية لنظام التعليم الإلكتروني عن بعد على "منصة مدرستي" لتدريب المشرفات وقائدات المدارس ومعلمات التخصص، وذلك في مقر الإدارة بمدينة السيح.ورحبت القحطاني خلال كلمة لها بهذه المناسبة بقائدات الميدان التربوي، متمنية لهن عاماً دراسياً موفقاً ومكللاً بالنجاح، وأن يحقق الجميع الآمال والطموحات، ناقلة شكر وتقدير مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي على جهودهن الملموسة في التهيئة والاستعداد للعام الدراسي، وجهودهن المتميزة منذ بدء جائحة كورونا خلال الفصل الثاني من العام الدراسي المنصرم.// انتهى //00:13ت م0256