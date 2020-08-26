واشنطن 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم، تداولاتها على انخفاض المؤشر داو جونز الصناعي 60.02 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 28248.44 نقطة.و ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 12.34 نقطة، أو 0.36 بالمئة ليغلق عند 3443.62 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعًا عند الإغلاق بواقع 86.75 نقطة، أو 0.76 بالمئة، إلى 11466.47 نقطة.// انتهى //00:18ت م0257