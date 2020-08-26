مكة المكرمة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واستغلب فريق الوحدة على فريق التعاون بهدفين لهدف، خلال مواجهتمها اليوم على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وتمكن فريق التعاون من تسجيل أول أهداف المباراة، في الدقيقة 7 من بداية اللقاء عن طريق لاعبه سيدريك أميسي، ليسجل فريق الوحدة هدف التعادل عن طريق لاعبه لويزينهو عند الدقيقة 15، وبعد مرور 10 دقائق من هدف التعادل أضاف فريق الوحدة الهدف الثاني في الدقيقة 25 عن طريق مهاجمه يوسف نياكاتي.وبهذا الفوز يرفع فريق الوحدة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي فريق التعاون في المركز العاشر برصيد 32 نقطة .// انتهى //00:21ت م0258