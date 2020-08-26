الأمم المتحدة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أنها سلمت حوالي 67 طناً من الإمدادات الإنسانية الحيوية للأطفال والعائلات المتضررة في بيروت، وذلك في أعقاب الانفجار الذي وقع في وقت سابق من هذا الشهر في مرفأ بيروت.وأفادت اليونيسف في بيان لها، أنه أُوصلت معدات الحماية الشخصية ومستلزمات طبية وصحية وغذائية لمن هم في أمس الحاجة إليها من خلال جسرين جويين وطرق شحن تجارية.وأبانت اليونيسف أن الاستجابة الفورية تمثلت في توزيع 18 شحنة من الإمدادات المخزنة مسبقاً، تزامناً مع العمل على شراء مواد إنسانية إضافية محلية، بالإضافة إلى المستلزمات لدعم المساعدة النفسية والاجتماعية للأطفال المصابين، إلى جانب إرسال مواد إضافية من مركز الإمداد التابع لليونيسف في كوبنهاغن إلى بيروت، مع التخطيط لتأمين شحنات أخرى في الأيام والأسابيع المقبلة.// انتهى //00:28ت م0259