الرياض 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم نادي سباقات الخيل في الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء 5 محرم 1442 هـ .وقال سموه في تصريح صحفي: "يسرني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد خالص الشكر والتقدير لموافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم نادي سباقات الخيل، الذي يمثل خطوة نوعية نحو تفعيل هذه الرياضة وتحقيق أهدافها"، مشيراً إلى أن هذه الموافقة تأتي امتداداً لما يحظى به القطاع الرياضي من دعم وعناية مستمرين من قيادة وطننا الغالي".واختتم سمو وزير الرياضة تصريحه بالتهنئة لسمو الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية وأعضاء مجلس الإدارة ولكل محبي هذه الرياضة بمناسبة صدور هذا التنظيم، متمنياً التوفيق لهذه الرياضة والقائمين عليها لبلوغ الأهداف المرجوة، ووصولها إلى المستوى الذي يليق بمكانة المملكة وتميزها في مختلف المجالات.// انتهى //00:34ت م0260