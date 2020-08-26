القاهرة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسفاز فريق بيراميدز على الإنتاج الحربي بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز وصل بيراميدز إلى النقطة 42 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك الذي يمتلك نفس الرصيد قبل خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم وفقا لقرار اتحاد الكرة، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 24 في المركز التاسع.//انتهى//02:04ت م0263