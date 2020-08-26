بوجمبورا 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسلقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر هجوم شنه مسلحون في منطقة باجوراما جنوب بوروندي.ونقلت مصادر إعلامية محلية عن شهود عيان، أن الاشتباكات بين المهاجمين وقوات الأمن اندلعت منذ يومين، مشيرة إلى أن السكان يختبئون في الغابات.وأضافت المصادر، أن المسلحين "خطفوا كل من قابلوه وقتلوهم قبل أن يشتبكوا مع الجيش".من جهته، ذكر مسؤول حكومي، أن الحكومة توقعت أن تحاول الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة تنفيذ هجمات قبل أول عملية إعادة لاجئين من رواندا.يذكر أن رواندا، تستضيف آلاف اللاجئين من بوروندي المجاورة، الذين فروا من العنف عام 2015.// انتهى //02:14ت م0265